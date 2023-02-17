الكشف على 1188 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الدوار

من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية.

وتأتى هذه القافلة الطبية فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتم خلال القافلة الكشف على 1188 مواطنًا مجانا من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ومنها الباطنة والأطفال و الجراحة والنساء وتنظيم الأسرة و الرمد و الأنف والأذن و العظام و الأسنان.

كما ضمت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة و صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.