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العراق: مقتل 3 إرهابيين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين

الجمعة، 17 فبراير 2023 04:06 م
العراق: مقتل 3 إرهابيين من داعش في ضربة جوية بجبال حمرين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، مقتل 3 عناصر من داعش في سلسلة جبال حمرين بضربة جوية.

وذكرت الخلية، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو الأبطال ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أن القطعات الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان.

 


العراق

داعش

إرهابيين من داعش

جبال حمرين



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