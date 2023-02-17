السيطرة على حريق ضخم فى مصنع للزيوت بعجمان "فيديو"

إيمان حنا

تمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان بالإمارات من السيطرة على حريق متطور في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان بالإمارات. وفق صحيفة البيان .

وقع الحادث عند الساعة الثالثة والنصف من فجر، اليوم الجمعة، ونتج عنه احتراق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حاليا، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين في عمليات الإطفاء، ومساندة ودعم من شرطه عجمان، بحضور مباشر ومتابعة من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان.