وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع وزيرة الدولة للتطوير الحكومى بالإمارات لتعزيز التعاون

كتبت هبة السيد

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دبى مباحثات مع عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة، ونائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات؛ تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين مصر والإمارات العربية المتحدة فى مجالات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية.

يأتى ذلك فى ضوء مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى، ضمن الوفد الحكومى رفيع المستوى المشارك فى القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك فى إطار اختيار مصر ضيف شرف القمة لهذا العام.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على أن العلاقات المصرية الإماراتية هى علاقات تاريخية قوية تتسم بالاستقرار والأخوية، والتوافق المستمر لرؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة والتى تمثل نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية على كافة المستويات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز ما حققته الدولة المصرية فى مجال التحول الرقمى، والجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة، وتبنى التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعى.

ومن جانبها؛ أكدت عهود بنت خلفان الرومى على عمق وقوة العلاقات بين مصر والإمارات؛ كما أعربت عن سعادتها بكون مصر ضيف شرف القمة العالمية الحكومات هذا العام؛ معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق اللقاء إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التى تركز على تعزيز التواصل والتفاعل المباشر بين الجهات الحكومية والأفراد؛ حيث تم مناقشة أفضل الممارسات لإشراك المواطنين فى تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.

حضر اللقاء المهندس ماجد المسار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع المهندس أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم؛ حيث ناقش اللقاء استثمارات شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وخططها المستقبلية للتوسع فى حجم أعمالها بمصر.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أعمال مركز الشركة لخدمات التعهيد المشتركة بمصر والذى يعد الأول من نوعه لمجموعة الفطيم الرائدة فى مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ ويقدم المركز خدمات التعهيد والخدمات المشتركة لعملاء الشركة فى الدول المختلفة حول العالم.

كما تطرق اللقاء إلى بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر من خلال التوسع فى مركز الشركة بالقاهرة، كذلك تم استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تنمية القدرات الرقمية لإعداد كوادر شابة لدعم صناعة التعهيد فى مصر.

يذكر أن شركة ماجد الفطيم كانت قد وقعت اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" لتعزيز نطاق عمل مركز الحلول الشاملة التابع لشركة "ماجد الفطيم للحلول الشاملة"؛ وذلك ضمن مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها بحضور السيد رئيس الوزراء مع 29 شركة عالمية لفتح مقرات لها فى مصر، وزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصري.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مدثر شيخا الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة كريم Careem المنصة الإلكترونية المتخصصة فى قطاع النقل التشاركى؛ حيث ناقش اللقاء أعمال الشركة فى مصر، وبحث فرص زيادة حجم أعمال مركزها الهندسى بمصر والذى يقدم خدمات الدعم للإدارات الهندسية بالشركة ومنها خدمات تحليل وهندسة البيانات.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر أطلقت استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة التعهيد وتهيئة المناخ الداعم والمحفز للشركات العالمية للاستثمار فى مصر وانشاء المراكز لتقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود انطلاقا من مصر؛ مشيرا الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بقاعدة عريضة من الكوادر الشابة التى تمثل أحد المقومات الرئيسية لتنمية صناعة التعهيد؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم التقنية لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن شركة كريم يقع مقرها فى مدينة دبى، وتعمل فى أكثر من 100 مدينة فى 12 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

حضر اللقاءات المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.