أكثر من 43 ألف قتيل.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا.. إنفوجراف

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت أيضا إلى 5814 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 43 ألفا و858 شخصا.