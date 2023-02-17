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أكرم القصاص
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أكثر من 43 ألف قتيل.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا.. إنفوجراف

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:23 م
أكثر من 43 ألف قتيل.. حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا.. إنفوجراف زلزال تركيا وسوريا

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارىء التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد الأسبوع الماضى إلى 38 ألفا و44 شخصا.

وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت أيضا إلى 5814 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 43 ألفا و858 شخصا. 

 
زلزال تركيا
زلزال تركيا

يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

 


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