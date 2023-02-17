اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 فبراير 2023 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انتشال طفل على قيد الحياة بعد 11 يوما من تحت أنقاض الزلزال فى تركيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:34 ص
انتشال طفل على قيد الحياة بعد 11 يوما من تحت أنقاض الزلزال فى تركيا إنقاذ الطفل التركى بعد قضاء 11 يوما تحت الأنقاض
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشل رجال الإنقاذ، يوم الجمعة، طفلا حيا يبلغ من العمر 12 عاما من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا في اليوم الحادي عشر بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ومن المعروف أنه وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة يوم 6 فبراير، بفاصل 9 ساعات في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

كما شعر السكان أيضا بالهزات، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، وفي البلدان المجاورة، والتي كانت سوريا الأكثر تضررا منها.

أما في تركيا، فتم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل، وأصيب أكثر من 105 آلاف شخص حتى الآن.


تركيا

زلزال تركيا

طفل تركى

كهرمان

مرعش

جنوب شرق تركيا

زلزال سوريا



الموضوعات المتعلقة

رحلة البحث عن مأوى.. معاناة متضرري زلزال تركيا وسوريا من الجوع والبرد

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:00 ص

مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا: اليونان أول دولة تصل إلى المناطق المنكوبة في تركيا

الخميس، 16 فبراير 2023 09:48 م

هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 ريختر تضرب ولاية هاتاى جنوبى تركيا

الخميس، 16 فبراير 2023 10:22 م

أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. بايدن: سأسقط أى جسم طائر يعتدى على أجواء أمريكا.. الأمم المتحدة تطالب بجمع مليار دولار لمنكوبى الزلزال فى تركيا.. وتقرير: الصحة العقلية للبريطانيين "الأسوأ" بسبب الغلاء

الجمعة، 17 فبراير 2023 12:00 ص

تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 38 ألفا و44 شخصا

الخميس، 16 فبراير 2023 11:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة