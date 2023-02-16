نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأخميم وحى الكوثر وساقلته

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية، مؤكدا على أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى النظافة، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك ضرورة متابعة أعمال الصيانة الفورية للأجهزة الإلكترونية الموجودة بكل مركز تكنولوجي، وخاصة أجهزة النداء الآلي؛ للتيسير على المواطنين، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما تفقد أعمال الانتهاء من الكم المتراكم ، كما أكد على أهمية دور المراكز التكنولوجية فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

والتقى "القاضى"، عددا من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، حيث اطمأن منهم على انتظام سير العمل، وتلبية جميع طلباتهم، موجها بالإلتزام بترتيب أدوار المواطنين، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي .

كان اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، قد تفقد فى وقت سابق عددا من المشروعات بقريتى "سلامون، وكوم العرب" بمركز طما، يرافقه هويدا الشافعى رئيس المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات،

وبدأ السكرتير العام المساعد جولته بتفقد أعمال تطوير طريق الشوادر، ثم محطة رفع صرف صحى قرية " سلامون "، كما تفقد محطة الصرف الصحى بقرية كوم العرب، حيث وصت نسبة التنفيذ بها 75%، ثم تفقد أعمال تطوير مدخل المرور، وأعمال رفع كفاءة طريق كوم العرب.

وأكد عبد الجابر على أهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية ونواتج الحفر بشوارع وطرق القرية، والاهتمام بأعمال الإنارة بالشوارع، وزراعة الأشجار على جانبى الترع التى تم تبطينها، وتمهيد وتطوير جميع الشوارع والطرق التى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، لتسهيل الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.