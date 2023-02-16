جهاز تنمية المشروعات بسوهاج ينظم ندوة حول ريادة الأعمال لطلاب المدارس الفنية

سوهاج عمرو خلف

عقد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ب محافظة سوهاج ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة حول ريادة الأعمال والأنشطة المختلفة بها، وذلك لطلاب المدارس الفنية بالمحافظة.

حضر الندوة نادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، ومحمود عجمي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وأسامة محمود المدرب المعتمد لريادة الأعمال وأحمد آدم مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل.

وقال نادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، إن هذه الندوة تأتى فى إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التربية والتعليم في مجال ريادة الأعمال، وتأكيدا على التعاون بين فرع الجهاز بسوهاج ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

وأكد على تقديم كافة أوجه التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ممثلة في الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وخاصة طلاب التعليم الفني لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.

وناقشت الندوة التعريف بريادة الأعمال والبرامج المختلفة بها والحديث عن الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها فرع الجهاز بسوهاج وأيضا الحديث عن المجمعات والمناطق الصناعية بالمحافظة والتأهيل لسوق العمل الحر، وتم الحديث عن النماذج الناجحة فى مجال العمل الحر.

وتأتى هذه الندوات نتيجة ثمار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التربية والتعليم لنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال وتستمر في كافه المدارس الفنية على مستوى المحافظة.