ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة .. فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحة المشار إليها ( شخصان - مقيمان بمحافظة القاهرة ) وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك الأول وبحيازتهما (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)،

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، وأقرا بقيامهما بإنشاء الصفحة المشار إليها بقصد عرض وترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .