زيادة رأس مال الشركة القابضة للتشييد والتعمير لـ2 مليار جنيه ‬

كتب عبد الحليم سالم

‏وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام ، على زيادة رأس مال الشركة لـ 2 مليار جنيه، بدلا من 1.6 مليار جنيه، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة ليصبح على النحو التالى:

حدد رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه.

كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للدولة.