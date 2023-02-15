"المقاولات المصرية" تنفذ مشروع مياه بسلطنة عمان بـ8.4 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

انتهت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تنفيذ وتسليم واحدا من أهم مشروعات المياه التى نفذتها الشركة المصرية خارج البلاد ، وذلك في سلطنة عمان بقيمة بلغت 107 ملايين ريال عمانى حوالى 8.4 مليار جنيه مصرى وفق سعر الصرف الحالى.

ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ مشروع نظام نقل المياه من صحار إلى محافظة الظاهرة بسلطنة عمان، تصل القيمة الكلية للمشروع 107 ملايين ريال عمانى للشركة فيما تبلغ كافة الاعمال نحو 150 مليون ريال عمانى ، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة المواد الخام والمواسير داخل المشروع جراء جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على عمليات التوريد فى العالم .

ومؤخرا تم تنظيم احتفال كبير في سلطنة عمان ، وذلك بحضور كل من الدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد العماني ،وخالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان وعدد من كبار المسؤلين بسلطنة عمان والمهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية تم خلاله تسليم وافتتاح المشروع الهام .

وخلال الاحتفال سلم المهندس محب سالم درع الشركة للدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد العماني وخالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان .

يشار أن الشركة فازت بالمركز الأول فى المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع من بين شركات عالمية وإقليمية، والمشروع عبارة عن تصميم وتوصيل خط مياه فى منطقة صحار العمانية بطول 225 كيلو متر مواسير، وشاركت فيه شركة بتروجيت بنسبة تنفيذ 30% ، ويضم 7 خزانات و4 محطات ضخ.