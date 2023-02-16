تعطل المواقع الإلكترونية لـ3 مطارات ألمانية.. وشكوك فى هجوم قراصنة

كتبت ريهام عبد الله

في واقعة غريبة، تعطل عدد من المواقع الإلكترونية فى 3 مطارات ألمانية على الأقل، اليوم الخميس، فيما لا تزال السلطات الألمانية تجرى تحريات للوقوف على أسباب العطل وحلها.

منصة Focus Online، كانت قد أبلغت عن انقطاع الخدمة الخميس، من دون أن تقدم أي سبب للمشكلة، ومواقع المطارات المتضررة، تضمنت دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند، في حين تستمر مواقع أكبر مطارات ألمانيا، في فرانكفورت وميونيخ وبرلين، في العمل بشكل طبيعي، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.

متحدث باسم مطار ألمانى: قد يكون هجومًا لقراصنة الكمبيوتر

ومن جهته، أوضح متحدث باسم مطار دورتموند: "نعمل على استكشاف الأخطاء وإصلاحها"، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يكون الفشل ناتجًا عن الحمولة الزائدة المنتظمة، وتابع: "هناك سبب للاشتباه في أنه قد يكون هجومًا لقراصنة الكمبيوتر".

فيما رجح موقع Spiegel Online أن المشكلات قد تكون بسبب هجوم DDos، إذ يتم توجيه حركة مرور مكثفة على الإنترنت إلى الخوادم المستهدفة من قبل ما يسمى بـ "hacktivists" لإيقافها فى وضع عدم الاتصال.

تعليق هبوط الطائرات فى مطار فرانكفورت

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الطيران المدنى الألمانية، تعليق هبوط الطائرات فى مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط فى مطارات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط فى مطار فرانكفورت بسبب عطل تقنى واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".

ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقنى وقع بسبب أعمال بناء فى خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.

ونصحت "لوفتهانزا" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين فى رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.