اليوم السابع
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مطار فرانكفورت ينصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر

السبت، 23 يوليه 2022 01:15 ص
مطار فرانكفورت ينصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر مطار فرانكفورت
وكالات

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يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا، في بعض الأيام من هذا الصيف إلى نحو 200 ألف مسافر، حسبما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأمام ازدياد عدد المسافرين، تزداد أيضا احتمالية ضياع أمتعة بعض المسافرين.

وفي هذا الصدد، طلب شتيفان شولت، الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت (شركة نقل تدير مطار فرانكفورت)، من المسافرين عدم السفر بحقائب سوداء لتجنب فوضى الحقائب.

وقال شتيفان شولت (62 عاما) إن "الكثير من المسافرين يسافرون بحقيبة سفر سوداء، مما يجعل التعرف عليها يستغرق وقت طويلا"، وفق ما أورده موقع شبكة "أر تي أل" الألمانية.

وأشار موقع "20 دقيقة" أنه يجب وضع علامة على حقائب السفر السوداء على غرار ملصقات أو حزام أمتعة ملون.

وأضاف أنه يمكن أيضا تمييز حقائب السفر ببيانات العنوان حتى يسهل العثور عليها في حالة الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها.

ويتجاوز عدد الحقائب المكدسة حاليا في مطار فرانكفورت أكثر من 2000 حقيبة، حيث تتواجد هذه الحقائب في قاعة خاصة.

وتأمل السلطات أن يستخدم المسافرون حقائب سفر ملونة من أجل تفادي الفوضى وتخفيف العبء على العاملين في المطارات، خاصة وأن بعضها يعاني من نقص كبير في العاملين.

وقد تم الاستهزاء بالنصيحة في بعض وسائل الإعلام الألمانية، وكذلك اقتراح سلطات المطار الإضافي بأن يضع المسافرون ملصقات بأسمائهم وعناوينهم على أمتعتهم، وهو ما تنصح الشرطة به كقاعدة لأسباب أمنية.


المانيا

فرانكفورت

سفر

مطار فرانكفورت

شتيفان شولت

حقائب سوداء



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