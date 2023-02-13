قراصنة روس يعلنون اختراق موقع قاعدة عسكرية أمريكية فى ألمانيا

وكالات

أعلن قراصنة روس من مجموعة "كيلنت"، أنهم اخترقوا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الموقع لا يعمل، وعند محاولة الدخول إليه في بروكسل، تعذّر تحميل الصفحة، وبعد فترة تظهر رسالة تفيد بأن "المهلة قد انتهت".

وفي برلين عند محاولة فتح الموقع، تظهر صورة تحمل شعار القيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو، لكن الصفحة غير نشطة ولا تحتوي على أية روابط أو مواد.

وتعد قاعدة رامشتاين الجوية هي معقل للقوات الجوية الأمريكية شمالي ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وهي واحدة من قواعد الناتو، وتقع قاعدة رامشتاين بالقرب من بلدة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وهي أكبر معقل للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري، ويعمل فيها ما يقرب الـ 30 ألف متخصص مدني.