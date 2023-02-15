محافظ جنوب سيناء: نراقب الأسواق لمواجهة الغلاء وتوفير السلع على رأس أولوياتنا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدوري بمقر قاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومديري الإدارات بالديوان العام.

استهلت فاعليات الاجتماع بالسلام الوطني، وأكد المحافظ علي تواجد كل رئيس مدينه التواجد بصفه مستمرة بين المواطنين وأن كل مسئول في موقعه هو خادم للشعب ومنوط به التحرك بسرعة والعمل على حل المشكلات المواطنين وكذا العمل علي حل مشكلات المستثمرين.

وأشارالمحافظ إلى سرعة حل مشكلات المواطنين والمستثمرين من خلال المقعد الأسبوعي وأقصي مدة لحل أي مشكلة لا تتجاوز الشهر والموضوعات المتعثرة يتم عرضها علي المحافظ بصفه شخصية، مشددا علي محاسبة كل مسئول ايضا في حال تقاعسة أو إعاقته لحل أي مشكلة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المكأفات والتحفيز لخلق روح المنافسة الشريفة بين القيادات وكذا لتحفيز مرؤسيهم بصفة مستمرة للوصول والحفاظ علي النجاح المستمر في العمل الإداري والميداني، مضيفا: "من السهل الوصول للقمة ومن الصعب الحفاظ عليها، اجتزنا مؤتمر المناخ العالمي في نوفمبر الماضي بنجاح أبهر العالم وقادرون بإذن الله علي الحفاظ علي النجاح والتفوق دائما".

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء الفورى من أى عقبات لتشغيل أي مشروع متوقف وبذل الجهد للوصول لأفعال وأعمال إيجابية تتم علي الأرض، وقال المحافظ إنه جارى العمل خلال الفترة الحالية نحو التنسيق لإنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة لمحافظة جنوب سيناء.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم توزيع 30 طن من المواد الغذائية المختلفة بالجهود الذاتية، بواقع 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان دقيق، بالإضافة إلى 10 أطنان زيت، مضيفًا، أنه سيتم وصول كميات إضافية تصل إلي 10 أطنان زيت طعام و10 أطنان دقيق و10 أطنان سكر و10 أطنان أرز في أول مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن هذه المواد الغذائية يتم توزيعها بالمجان على المواطنين بالبطاقة الشخصية بكافة مدن المحافظة، وخاصة القرى والوديان، والتجمعات البدوية، وهي المرحلة الثانية من دعم المواطن، قبل شهر رمضان، بالإضافة لتوزيع المرحلة الثالثة أوائل شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، وصكوك اللحوم من وزارة الأوقاف، والمبادرات المختلفة، والمجتمع المدني.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ المنظومه الذكية والرقمية والتي تضم مشروعات التاكسي الذكي وساحات الانتظار ومنظومة المدفوعات الرقمية والعمل علي إنهاء كافة التدفقات المالية وكذا عدد من المشروعات المختلفة ومنها المرصد الحضري كوسيلة داعمة لإدارة التنمية الحضرية والمجتمع.

كما تابع المحافظ عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022 /2023، وموافاة 8 متدربين من العاملين بمراكز السيطرة بالشبكة الوطنية للعمل علي تدريبهم لإدارة أعمال الشبكة الوطنية باحترافية.

كما تابع بشأن استلام قطعه الأرض المخصصة لإقامة محطة اللوران براس سدر وذلك للانتهاء من الغرض المخصص له لصالح هيئة قناة السويس من خلال رئيس مدينه رأس سدر، كما تم استعراض موقف يوم الصيانه لمعدات وعربات الحمله الميكانيكية والمقرر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وعرض موقف ضخ كميات من السلع التموينية الأساسية بجميع فروع دلتا بالمحافظة لمحاربه غلاء الأسعار، كما تابع فودة موقف جاهزية افتتاح مسجدين بالمحافظة، ومسجد سهل القاع من مساجد التجمعات التنموية بطور سيناء مسجد السيده نفيسه براس سدر ووجه المحافظ بافتتاحهم يوم الجمعه المقبل.

كما تابع المحافظ موقف فرش وتأثيث مبني الوحده البيطرية لمضمار الهجن من سجاد مكاتب وكراسي وستائ، ووجه المحافظ بعرض موقف سداد رسوم العام الدراسي للطلبة الغير قادرين بمدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم مع مديرية التضامن الاجتماعي.

عرض موقف الاستعداد لجاهزية افتتاح مسجد الهدي بمدينه دهب خلال العيد القومي للمحافظة مارس المقبل وأعمال المنطقة المحيطة بالمسجد

وعرض موضوع موقف السيارات بمدن دهب وطابا.

كما تم استعراض موضوعات الخاصه بشركه مياه الشرب والصرف الصحي والذي جاء بها مناقشه كتاب شركه المياه بشان تعارضات شبكات المياه والصرف والصحي مع اعمال التطوير وتوسعه الطرق بالعصله بمدينه دهب.

وموقف تهذيب المزرعه الخشبية ورفع كفاءة السور الخارجي ورفع كفاءة منطقه الطيور المهاجرة استعدادا لمؤتمر الهجن وموقف توصيل المياه لري الزراعات بشرم الشيخ.

كما تم مناقشه موضوعات ومشروعات شرم الشيخ والتي جاء بها، بشان تحديد موعد لاستلام محطه كهرباء الخاصة بمجلس مدينه شرم الشيخ الجديد

موقف قيام وزارة النقل بارسال عدد 30 اتوبيس كهربائي للعمل بشرم الشيخ، عرض موقف عدادات التاكسي وكاميرات مبني مجلس المدينه الجديد

موقف تجهيز عدد 2 ماكيت احداهما لمبني مجلس المدينه الجديد والمنطقه المحيطه والأخر لمضمار الهجن بمشتملاته.

عرض موقف طرح استغلال 14 شاشة والجراجات، وعرض موقف الري للزراعات بطريق السلام والممشي السياحي والطريق الأوسط ومضمار الهجن ومنطقه نبق، عرض موقف اخلاء جراج السيارات الخاص بالركاب وعرض موقف زراعات الطريق الأوسط.

واستعراض موقف الدراجات وعرض موقف لجنه المرور علي الاسكان الاجتماعي بديل العشوائيات بالرويسات، كما تم استعراض عرض موقف المستشفي الميداني الجاري انشاؤها بمدينه طور سيناء لتصل الخدمه الطبيه لاهالي مدينه طور سيناء وكذا استعراض موقف المستشفي الجامعي.

كما تم عرض موقف تخصيص أراضي الاسكان الاجتماعي المنفذ بمدن المحافظة وموقف تخصيص أراضي الاسكان الاجتماعي الجديد المقترح تنفيذه، عرض موقف اعاده وتطوير فندق دار الضيافه بتمكين المراة، عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقه المحيطه، عرض موقف مركز الصيد التعاوني بطور سيناء، عرض موقف برتوكول الخاص بالقرية التراثية بمضمار الهجن وموقف شركه الاهرام للدعاية والاعلان بالمحافظة.