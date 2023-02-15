محافظ بورسعيد: إزالة سوق الملابس القديم بحى العرب لتطوير المنطقة بشكل حضارى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن إزالة سوق الملابس المستعملة القديم "سوق البالة" الكائن بمنطقة القنال الداخلي ببورسعيد، مع استمرار إجراءات التعاقد والتسليم لمحلات مول الملابس المستعملة الجديد Outlet بناء على القرعة التي أجريت يوم 22 يناير الماضي عام 2023

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال إزالة سوق البالة القديم تأتي في إطار خطة تطوير المنطقة بشكل حضاري يتناسب مع المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بمنطقة مجمع الأسواق بحي العرب، والتي أصبحت داون تاون مدينة بورسعيد، وملتقى للزائرين من جميع المحافظات.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قامت الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة صباح اليوم بإزالة سوق البالة القديم وسط إجراءات أمنية مشددة نن مديرية أمن بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مول outlet الجديد، يعد طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة ، لافتا أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، وإقامة الجراج المتعدد الطوابق لتشكل منطقة مجمع الأسواق بحي العرب لوحة فنية حضارية لمدينة بورسعيد تجذب الزائرين، وتتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تجرى على أرض بورسعيد في كافة القطاعات.