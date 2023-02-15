محافظة بنى سويف تنظم ندوة للتوعية بقانون مواجهة أضرار ومخاطر الإدمان

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف يعقد، بلال حبش نائب المحافظ، فى حضور فعاليات الندوة التى نظمتها المحافظة، للتوعية ببنود ومواد القانون 73 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بحضور: خالد ياسين مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، والدكتورة رانيا إبراهيم بمديرية الصحة، ووكلاء الوزرات ومديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى عموم الإدارات، بديوان عام المحافظة، وعدد من العاملين بالجهاز الإداري.

وأكد بلال حبش "نائب المحافظ" على توجيهات محافظ بنى سويف بأهمية التعريف بالقانون الذى يهدف إلى تحسين مستوى الأداء التنفيذى، والذى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الجماهيرية اليومية، مؤكدا ً على أهمية القانون على مستوى الأداء بالجهاز التنفيذي.

وتناولت الندوة شرحًا مبسطًا لبعض مواد القانون، والتى تلزم جهات العمل الحكومية، والأخرى التى ينطبق عليها الالتزام بالقانون، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين بشكل مفاجئ ودورى عند التعيين والترقية، وتوقيع عقوبة الفصل على كل موظف يُثبت تعاطيه المخدرات. كما حددت المواد العقوبات التى ستُطبّق على مَن يغش فى الاختبارات، أو مَن يسمح بالتعاقد أو استمرار عمل الموظفين المتعاطين فى الوظائف الحكومية والخاصة.

كما تضمنت الندوة الأطر القانونية الضامنة لحق الموظف والتى منها التحليل التوكيدى، وهو اختبار ثانٍ لعينة التحليل ذاتها، عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية، واللجوء إلى مصلحة الطب الشرعى لفحص العينة خلال 24 ساعة، وغير ذلك من مواد القانون التى اشتملت على ضمانات كفلها القانون للعامل.