محافظ بنى سويف يتفقد شادر توفير السلع بقرية الحمّام ضمن معارض "أهلا رمضان"

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف شادر السلع واللحوم والخضروات بقرية الحمّام، ضمن سلسلة معارض وشوادر"أهلا رمضان"التى تنظمها المحافظة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ الشادر، الذى تم تنفيذه بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ويضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات، وتبادل الحديث مع بعض المترددين على المعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

جاء ذلك ضمن زيارته لمركز ومدينة ناصر، والتى اصطحب خلالها، رئيس جامعة الأزهر، لمتابعة سير العمل وفعاليات القافلة التنموية والخدمية الشاملة بقرية الحرجة "بحضور الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية " والتى تنظمها الجامعة بالتنسيق مع المحافظة، فى إطار المبادرة الرئاسية: (حياة كريمة) والدفع بجهودها وأهدافها التنموية فى مختلف الخدمات والمجالات.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف يرافقه رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، القافلة التنموية الشاملة بقرية الحرجة التابعة - مركز ناصر التى يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والدفع بجهودها وأهدافها التنموية فى مختلف الخدمات والمجالات.

وتفقد المحافظ ورئيس الجامعة مكونات وأقسام وأنشطة القافلة التى سيستمر عملها حتى الخميس المقبل، التى تضم عددًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة والإداريين الذين يقومون بخدمات الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى بعض أعضاء هيئة التدريس من كلية الزراعة، لتقديم النصائح الزراعية لأهالى القرية، مشيرًا إلى أن القافلة تستهدف بجانب الكشف الطبى إجراء العمليات الجراحية للحالات التى تتطلب ذلك، حيث تشمل التخصصات التالية: الباطنة - أطفال - جراحة - جلدية - عظام - نساء - مسالك - أنف وأذن - كبد - رمد - تحاليل - صيدلية فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجارى بالقرية.