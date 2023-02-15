حياة كريمة بالشرقية.. فحص 2103 مواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان بقرية مبارك

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ2103 مواطنين من أهالى قرية مبارك التابعة لمركز ومدينة بلبيس ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالى المدينة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبى وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالى القرية وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقى أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والأوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن – المسالك البولية)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2103 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالى، لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.