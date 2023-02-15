تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 20580 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7157 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل

إلى مستوى 4503 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 680.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه.