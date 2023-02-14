أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.097 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لصناعة الورق-راكتا، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.097 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.17%، والعرب على 8.66%، واستحوذت المؤسسات على 23.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 129.5 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 746.2 ألف جنيه، 41.9 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 214.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 20541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 7180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عدد 410 ألف سهم، 15.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة 30.9 ألف سهم، 76.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 48.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 75 ألف سهم، 1000 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عدد 115 ألف سهم، 3752 سهم، 91.9 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 50 ألف سهم.

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، شراء شركة شيميرا للاستثمار عدد 30.6 مليون سهم بسعر 19.32 جنيه بقيمة إجمالية 590.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم إلى 2.62%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 379.7 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 398.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2021، بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.2 مليون دولار مقارنةً مع 19.9 مليون دولار بنسبة نمو 51%.

إيبيكو

حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) إجمالي مبيعات يقترب من 4 مليارات جنيه شاملًا أداءً استثنائيًا للصادرات التي بلغت حوالي 52 مليون دولار، بحصة سوقية تقترب من 25% من إجمالي الصادرات المصرية، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات 4.8 مليار جنيه منها صادرات بقيمة 54 مليون دولار.

فيما أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، موافقة مجلس الإدارة، على تكليف الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء عدد 3 آلاف فدان أخرى بمدينة توشكى الجديدة بقيمة 45 مليون جنيه مجاورة للمساحة السابق تخصيصها، ليصبح إجمالي المساحة 5 آلاف فدان وبذات الشروط والمواصفات.