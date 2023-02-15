تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل صبى داخل صيدلية بالإسماعيلية لمنتصف مارس

الإسماعيلية - صبرى غانم

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية ، تأجيل قضية محاكمة 10 متهمين في واقعة مقتل صبى داخل صيدلية بنظاق قسم ثان، الي جلسة منتصف مارس.

وكانت هذه القضية والتي هزت الرأي العام بمدينة الإسماعيلية، هاجم فيها 10 متهمين، بينهم 4 هاربين، طفلا داخل صدلية وقاموا بقتله بسلاح نارى.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من مجمع الإسماعيلية الطبي ، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفي على الفور.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة والقبض على مرتكبيها ، ونجح فريق البحث فى القبض على مرتكبى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم تسليم الجثة لاهليته عقب تشريحها.

كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق وضبط وإحضار باقى المتهمين ثم تم احالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية للمحاكمة.