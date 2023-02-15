لجنة خاصة تدرس عدم غلق مزلقان نفيشة بالإسماعييلية استجابة للأهالى

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة لمعاينة مزلقان نفيشة القبلى والبحري؛ لدراسة الموافقة على عدم غلق مزلقان نفيشة البحرى بالكيلو 900 ومزلقان نفيشة القبلى بالكيلو 1000خط نفيشة /السويس، تلبية لطلب مواطنى القرية.

ونفذت اللجنة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، بجولة تفقدية لدراسة الموقف على الطبيعة بما يتلاءم مع تسهيل وتيسير الحياة اليومية والحركة المرورية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة هندسة السكة الحديد بالمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، واستشارى التخطيط المرورى.

وبناءً عليه، تقوم اللجنة بإعداد تقرير لعرضه على محافظ الإسماعيلية؛ تمهيدًا لرفعه لوزير النقل والمواصلات، لمراعاة تسهيل الحركة المرورية للمواطنين وأهالى قرية نفيشة ورفع المعاناة عنهم، ومنع المرور من معابر غير قانونية، ومما يترتب عليه من حوادث مرورية للسيارات والقطارات.