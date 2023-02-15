القوافل البيطرية تواصل حملات علاج وتحصين الماشية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استكملت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري ، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم.

وفي إطار ذلك، وجهت المديرية حملة بيطرية لقرية هويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث تم علاج 28 من الأبقار من حالات طفيليات داخلية وخارجيه وديدان بالإضافة إلى علاج 16 حالة ضعف عام، وطفليات داخلية وخارجية للجاموس، ومن الماعز تم علاج 37 حالة ضعف عام وهزال وديدان وطفليات خارجية وداخلية، وأيضًا تم علاج حالتين من الخراف هزال وضعف عام، و300 حالة دواجن إسهال وضعف إنتاج بيض وديدان.

وتستمر الحملات البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها.

يأتى ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية ووفقًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.