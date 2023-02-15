بيطرى الأقصر تكشف على 294 رأس ماشية و2500 دواجن وبط وأرانب بقافلة فى قرية الحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تنظيم قافلة بيطرية بقرية الحبيل في مركز البياضية بالإشتراك مع المديرية، مما أسفر عن الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

ويضيف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم عمل قافلة بيطرية بقرية الحبيل مركز البياضية، بالإشتراك مع المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والدكتور محمد فاروق رئيس قطاع الزراعي والبيطري بكلية الزراعة جامعة الأزهر، حيث تم الكشف وفحص وصرف علاج مجانًا لعدد 150 رأس أبقار و145 رأس أغنام وماعز، وعلاج وتحصين عدد 2500 دواجن وبط وأرانب، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد الجلد العقدى وجدرى الاغنام وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه تم تنظيم فعاليات تلك القافلة، بناءاً على توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعمل قوافل علاجية بشري وبيطري وزراعي بمحافظة الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتورة سناء محمد رئيس القوافل العلاجية.

وشارك فى فعاليات القافلة كل من الدكتور عماد محمد القن، والدكتور أحمد شرف عبد الفتاح قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتورة آمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، والدكتورة ياسمين ربيع مدير وحدة البغدادي البيطرية، والدكتورة نيفين رفعت رئيس قسم الوقاية بإدارة البياضية، والدكتورة هالة فراج مدير إدارة الدواجن، والدكتورة شيماء حفني رئيس قسم الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.



أدوية مجانية بقافلة الحبيل لدعم الماشية والأغنام



تحصين الدواجن خلال فعاليات القافلة بالحبيل



جانب من تحصين الأغنام بالقافلة



قافلة بيطرية بقرية الحبيل فى مركز البياضية



متابعة قافلة بيطرية بقرية الحبيل فى مركز البياضية



مدير بيطرى الأقصر خلال فحص البط بالقافلة



مدير بيطرى الأقصر مع أطباء القافلة بالحبيل



