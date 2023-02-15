اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بتهمة إخفاء تابوت أثرى فى قنا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:58 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين بتهمة إخفاء تابوت أثرى فى قنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، 7 متهمين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم، بتهمة إخفاء تابوت أثري والتنقيب عن الآثار، بقرية المحروسة بقنا.

تعود أحداث الواقعة  إلى أكتوبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أمل.ث.م، 41 عاما ،ربة منزل، واشقائها سيد، 52 عاما، ومحمد، 50 عاما، عامل، و احمد، 43 عاما، وأحمد.ص.ف، 21 عاما، سائق توك توك، وسالم.، 53 عاما، وصفوت.ف.ج، 44 عاما، سباك، تهمة الحفر للتنقيب عن الآثار في منزل الأول للرابع، وحيازة واخفاء تابوت أثري عبارة عن مومياء أثرية بقصد التهريب والاتجار.
 
تم ضبط المتهمين والتابوت الأثري، وأحيلت القضية التي حملت رقم 11826 لسنة 2022 جنح قنا، والمقيدة برقم 2771 لسنة 2022 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهم.

جنايات قنا

قرية دندرة

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