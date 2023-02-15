محافظ قنا: انطلاق مبادرة "بداية نجاحك.. حقق حلمك" لتأهيل الشباب لسوق العمل

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، عن انطلاق مبادرة "بداية نجاحك.. حقق حلمك" لتأهيل الشباب لسوق العمل، التى تنظمها وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا، بالتعاون مع بنك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، جاء ذلك خلال استقباله وفد المبادرة بحضور، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المبادرة تستهدف تدريب و تأهيل 5000 شاب وفتاه على سوق العمل خلال عام 2023، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال و تدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم ، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها، فضلا عن تمكين الشباب من تحسين آدائهم في السوق من خلال تقديم الدعم الفني لهم.

وأضاف الداودي أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعقب ذلك نظم فريق عمل المبادرة، بمشاركة السكرتير العام المساعد ورشة عمل بمشاركة ممثلى الجهات الحكومية المعنية، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، بهدف الإتفاق على خطة عمل محددة، يمكن من خلالها تحقيق أهداف المبادرة فى الوصول إلى الشباب والفتيات بجميع قرى "حياة كريمة"، وعقد الدورات التدريبة اللازمة لهم، التى تؤهلهم لسوق العمل.