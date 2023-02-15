اليوم السابع
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الحزن يخيم علي الشرقية لوفاة 2 صيادلة وممرضة في يوم واحد

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:08 م
الحزن يخيم علي الشرقية لوفاة 2 صيادلة وممرضة في يوم واحد الصيدلى الراحل
الشرقية - إيمان مهني

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خيمت حالة الحزن والأسي، علي أهالي محافظة الشرقية، لوفاة 2 صيادلة وممرضة من مركز بلبيس والزقازيق في غضون 24 ساعة بعد صراع مع المرض بينهم اثنين توفوا  بمرض السرطان.

فنعي الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية ببلبيس، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور عبدالحميد محمد، الصيدلي بعيادة حي منية سلمنت، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع مرض السرطان.
 
كذلك نعي الدكتور عبدالعظيم الصادق بيومي، الصيدلي بوحدة طب الأسرة بحوض الندي، التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع مع مرض السرطان ايضًا.
 
كما نعي وكيل الوزارة والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بالزقازيق، محاسن صابر عبدالعليم، الممرضة بعيادة كفر الإشارة، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، التي توفيت علي اثر جلطة تعرضت لها.
 
سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهم  بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.
 
الراحل (1)
الصيدلى الراحل
 

الراحل (2)
الصيدلى الراحل
 
 

الشرقية

وفاة شابين

بلبيس

اخبار الشرقية



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