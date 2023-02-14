وزيرة الهجرة بمناسبة الفلانتين: الحب عندى لمصر وعائلتى والمصريين بالخارج

نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عيد الحب.

وقالت الوزيرة فى تدوينتها: "كل سنة وأنتم طيبين.. الله محبة وعلمنا الحب والعطاء.. الحب عندى لمصر وعائلتى والمصريين بالخارج.

يذكر أنه ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لتعزيز التواصل لصالح المصريين بالخارج، استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لمناقشة سبل التعاون فى مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج فى المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمى، حمدى سليمان، محمد عزت القاضى، عمرو هندي.

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج فى مختلف الدول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن لقاء اليوم يتضمن مناقشة خطط العمل المستقبلية وأبرز الملفات ضمن استراتيجية العمل 2023-2024، مؤكدة أن التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة، مستعرضة مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتى تعقد أسبوعيا، للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم فى مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلق الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشراك ممثلى مختلف الجهات المعنية للرد على استفسارات المصريين بالخارج، موضحة أننا حرصنا أيضا على زيارة الجاليات المصرية بالخارج فى أكبر تجمعات فى المملكة العربية السعودية والإمارات للاستماع لكافة المطالب والمقترحات وطرح مختلف المحفزات والتيسيرات التى نفذتها الوزارة للمصريين بالخارج.