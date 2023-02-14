وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، وذلك بحضور النواب: غادة عجمي، حمدي سليمان، محمد عزت القاضي، عمرو هندي.

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، جهود أعضاء مجلس النواب فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نتعاون جميعا لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج في مختلف الدول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الللقاء تضمن مناقشة خطط العمل المستقبلية وأبرز الملفات ضمن استراتيجية العمل 2023-2024، مؤكدة أن التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة، مستعرضة مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تعقد أسبوعيا، للقاء الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم في مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلق الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإشراك ممثلي مختلف الجهات المعنية للرد على استفسارات المصريين بالخارج، موضحة أننا حرصنا أيضا على زيارة الجاليات المصرية بالخارج في أكبر تجمعات في المملكة العربية السعودية والامارات للاستماع لكافة المطالب والمقترحات وطرح مختلف المحفزات والتيسيرات التي نفذتها الوزارة للمصريين بالخارج.

وذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة من خلال مكتب الشكاوي وادارة الاتصال، تتابع موقف المصريين بالخارج على مدار 24 ساعة، لحل مشكلاتهم، والوقوف بجانبهم في الأزمات، بجانب منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات العمل التي تتفاعل مع المصريين بالخارج، وننشر كل ما يتعلق بخدمة المصريين بالخارج، سواء في التعليم، الاستثمار، الإسكان، التأمينات، الجمارك، وغيرها.

واستكملت وزيرة الهجرة: "نواب البرلمان ممثلو الشعب، وحريصون على التعاون لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين بالخارج، وتنسيق الجهود لإطلاق استراتيجية اتصال متوازنة ومتكاملة، باشراك أعضاء مجلس النواب في تلك الخطط".

وحول تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، أكدت السفيرة سها جندي، أن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية للمصريين بالخارج، بما تقدمه من مزايا ومحفزات للاستثمار وما تتمتع به من موقع متميز و موارد بشرية متميزة.

واستعرضت وزيرة الهجرة ما قدمته الحكومة للمصريين بالخارج لتذليل جلب سياراتهم من الخارج، استجابة لطلبهم خلال مؤتمر الكيانات الأخير والجهد الذي قامت به وزارة الهجرة من التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات والطرح علي دولة رئيس الوزراء لاقرار تيسيرات علي اللائحة التنفيذية للقانون بتقسيم فئات الوديعة المستحقة مقابل اعفاء الجمارك لتكون على ٣ مستويات وتخفيض القيمة بين ٢٥ و٣٥٪؜، بجانب إلغاء التصديقات الورقية مسبقا من وزارة الخارجية، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة للمصريين بالخارج، بنفس الشروط، و الغاء اشتراط وجود المبلغ المستحق في الحساب قبلها بستة أشهر بجانب المتابعة المستمرة لما يرد من استفسارت المصريين بالخارج واطلاق حملة توعية بمميزات القانون.

وتناولت السفيرة سها جندي، أيضا، ما تقدمه وزارة الإسكان للمصريين بالخارج، من وحدات سكنية وأراض متميزة، والتنسيق المستمر بين وزارتي الهجرة والإسكان لتوفير حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه المصريين بالخارج، كما تناولت تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات والأبناء ونسب تخفيض غير مسبوقة للمصريين بالخارج، والاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي، وتوفير شهادات استثمار للمصريين بالخارج والداخل بنسب غير مسبوقة، سواء بالدولار أو الجنيه المصري، مشيرة إلى أن كل تلك المحفزات سيتم تضمينها في تطبيق مخصص تطلقه وزارتا الهجرة والاتصالات، بالتنسيق بينهما.

وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على الترويج لمختلف المحفزات بين المصريين بالخارج، بشتى السبل، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، تدار بواسطة المستثمرين بالخارج ويشاركون في مجالات يتفق عليها الخبراء، بجانب صندوق استثماري، تلبية لرغبة المصريين بالخارج.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على توفير المزيد من برامج التوعية وتوفير التأهيل والتدريب وفرص العمل بالداخل والخارج، بالاستفادة من جهود التعاون مع الجانب الألماني عن طريق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وسبل توفير فرص تأهيل الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي برنامج THAMM، والسعي للتوسع في تلك التجارب، وتوفير فرص للحرفيين والفنيين وتوفير فرص عادلة وآمنة لشبابنا، مستعرضة جهود استكمال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، في الشرقية والمنوفية، والتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة، والمجتمع المدني، بتأهيل السيدات والرعاية الطبية في القوافل التي نطلقها بالتوازي مع تلك الزيارات مع منظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة الهجرة استمرار جهود التأهيل والتدريب من أجل التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، وتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، حرصا على حياة أولادنا، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا تغيير الفكر ومنح الشباب الأمل بالتأهيل والتدريب المستمر وخلق فرص عمل آمنة، سواء في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أننا نمتلك ميزة الهرم السكاني الشاب، بخلاف الكثير من دول أوروبا التي تعاني تقدم الأعمار، مشيرة لأهمية تأهيل الشباب على ثقافة المجتمعات المستقبلة للمهاجرين.

وتحدثت السفيرة سها جندي عن جهود ربط شبابنا بثقافتهم من خلال استمرار جهود المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وإعادة صياغتها، بما يضمن تعليم الأجيال المقبلة المزيد عن تاريخهم وحضارتهم، وربط طلاب المدارس الدولية بالمبادرة، لتعزيز الولاء والانتماء لمصر، وتأكيد ريادتها في مختلف المجالات، منذ فجر التاريخ، وشعورهم بأن لهم أصل وجذور ثابتة لا تتزعزع.

وتابعت أننا ننسق الجهود للاستفادة من علمائنا في مختلف المجالات لتوعية أبنائنا بالخارج في حوارات مباشرة، واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية لأبنائها، بجانب التعاون المستمر والدائم بين مؤسسات الدولة لتقديم برامج تعليم للطلاب المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على الاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج، مشيرة إلى اعتزامنا إطلاق النسخة المقبلة من مصر تستطيع، عن الصناعة والتجارة في أفريقيا، بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، واتفاقية الكوميسا، ووضعنا الحالي كرئيس للكوميسا، وتبادل السلع والمنتجات بين 55 دولة أفريقية، مؤكدة أن لدينا فرص هائلة، وأفريقيا أرض بكر للاستثمار، ولدينا تجارب متميزة للمصريين بالخارج يمكن التوسع فيها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاستفادة من علماء وخبراء مصر في المجالات الطبية والتقنية المتميزة، وربطهم بالمشروعات القومية، للاستفادة من خبراتهم العالمية، في أوروبا والأمريكتين وغيرهم من الدول، مؤكدة أن مصر أولى بعقول أبناءها وخبراتهم لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن ناحيتهم، ثمن أعضاء مجلس النواب ما تقدمه وزارة الهجرة من خدمات ومحفزات للمصريين بالخارج، حيث أشادت النائبة غادة عجمي، بالمجهود القوي والاستماع الدائم لمطالب المصريين بالخارج، والعمل على تنفيذها.

وأضافت عجمي أننا حكومة ونوابا نعمل لصالح الوطن، وقالت: "أدعم الوزيرة سها جندي وجهدها بالوزارة فيما تقدمه للمصريين بالخارج "، مثمنة جهود التواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج، معربة عن تطلع الجميع لتدعيم تحقيق تطوير في مبادرة اتكلم عربي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، ومن بينها الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، وعمل منهج متكامل للأطفال المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية، ما يمكن من طرح المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وإمكانية ربط الجاليات العربية في تلك المبادرة، ومناقشة سبل إطلاق شهادة متخصصة بعد اجتياز المستويات المختلفة، سواء للطلاب المصريين في أوروبا أو غيرها.

وحول الاستثمارات، أضافت عجمي أن علينا تعزيز الثقة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في مختلف المشروعات، مقترحة مشاركة للحكومة ونسبة للمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب حمدي سليمان، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية، أن وزارة الهجرة تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة، مؤكدا على أننا جميعا حريصون على تقديم كافة الخدمات لأولادنا بالخارج، مُرحبا بالمزيد من النقاشات لصالح المصريين بالخارج في اجتماعات مقبلة، للاتفاق على كل الرؤى التي تخدم المصريين حول العالم.

وتابع سليمان، أن هناك الكثير من المقترحات التي نحتاج لطرحها وتبادل الأفكار حولها، ومن بينها أهمية توعية الجاليات المصرية، والتأكيد على أن الحاضر نبنيه معا والمستقبل يحتاج للعمل والإنجاز في أي مكان حول العالم.

وأشار النائب حمدي سليمان إلى أهمية تيسير سبل التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج، وسبل التنسيق لتوفير مختلف البدائل، ليستفيد الاقتصاد الوطني، بجانب مساعدة المصريين بالخارج على زيادة التحويلات لأسرهم وعائلاتهم في مصر، ودعم الاقتصاد والاستثمارات في مصر.

وبدوره، أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتلبية وزارة الهجرة دعوة النواب للقاءات المستمرة والتنسيق دوريا بين الوزارة ونواب المصريين بالخارج، لأول مرة منذ إطلاق الوزارة.

وأشاد القاضي بجهود وزارة الهجرة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمحافظات الصعيد، والتي تأتي ضمن الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والمحافظات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أهمية تنسيق زيارات مستمرة لتوفير فرص العمل للشباب، بجانب استمرار زيارات الجاليات المصرية بالخارج في مختلف دول العالم.

وأكد القاضي أهمية تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، وأهمية توفير مختلف الخدمات التي تيسر احتياجات المصريين بالخارج، وإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج، فتحدث استفادة متبادلة لمصر بالعملة الصعبة، وللمصريين بالخارج بالاستفادة من مختلف الخدمات، برعاية الدولة المصرية

وعرض النائب محمد عزت القاضي أهمية تبني وزارة الهجرة لتنظيم رحلات سياحية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.

وتناول النائب محمد عزت القاضي، إمكانية إطلاق مبادرة لتشجيع المصريين بالخارج على زيادة التحويلات عبر البنوك الوطنية بجانب فرص الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج، وطرح مقترحات للترويج للمعالم السياحية المصرية حول العالم.

وثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مجهودات وزيرة الهجرة، مؤكدا أن خروج القانون للنور يمثل إنجازا كبيرا لوزارة الهجرة، مضيفا حرصنا جميعا على دعم الاقتصاد الوطني، مع تصدر مصر للدول المستقبلة لتحويلات أبنائها من الخارج.

وأكد هندي أننا يمكننا القول "مصر تستطيع بأبنائها بالخارج" وعلينا بناء جسور الثقة بين المصريين بالخارج والوطن، مؤكدا أن وزارة الهجرة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية، كونها مسؤولة عن أكثر من 13 مليون مصري، حول العالم.

وطالب النائب عمرو هندي، بعمل اجتماع لكل الأطراف المعنية بقانون سيارات المصريين بالخارج، لطرح عدد السيارات المستوردة من الخارج على مدار 5 سنوات وحصيلة الجمارك في الفترة ذاتها، وعوائد تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وما يوفره القانون الحالي من فرص لدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، مشيرا لإمكانية العمل على خطط قصيرة وطويلة الأجل لسد الفجوة التمويلية.

وتابع هندي، أن علينا استعادة ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وإشراكهم في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر، واستمرار مسيرة البناء في ربوع الوطن.

وفي ختام اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن شكرها لجهود أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحرصهم على خدمة أبنائنا حول العالم، مؤكدة أن اللقاء سيكون دوريا بشكل شهري لطرح المشكلات المتعلقة بالمصريين بالخارج، والعمل على التنسيق الدائم لاستراتيجية العمل لتعزيز الجهود لخدمة المصريين بالخارج.