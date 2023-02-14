محافظ سوهاج: جهاز تنمية المشروعات يمول أكثر من 16 ألف مشروع بـ512.9 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن عام 2022 شهد تمويل 16 ألف و176 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، بقيمة 512 مليون و900 ألف جنيه، حيث وفرت 32 ألفا و344 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، مؤكدا على اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدعم المشروعات الصغيرة، نظرا لدورها الهام فى دعم منظومة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعميق المنتج الوطنى، وتقليل الاستيراد.

ومن جانبه أشار نادر عبد الظاهر رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، إلى حصول فرع الجهاز بسوهاج على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تحقيق المستهدفات والأنشطة المختلفة خلال عام 2022، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال دعمها ماليا، وفنيا، وتدريبيا، وتسويقيا، والمشاركة فى المعارض المختلفة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال الشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات، وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.

وأوضح عبد الظاهر، أن إجمالى خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022م، بلغت 4611 خدمة، منها " إصدار 472 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وإصدار 672 رخصة مؤقتة، و1003 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 128 شخص، و1168 شهادة تصنيف للمشروعات، و1168 شهادة مزايا للعميل.

وأضاف أن إجمالى المبالغ المنصرفة وفقا لبرامج الإقراض المختلفة فى مراكز وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ بدايتها فى يناير 2021 وحتى الآن بلغ 287 مليون و823 ألف و661 جنيه، ساهمت فى دعم 9412 مشروعا متناهى الصغر، و191 من المشروعات الصغيرة، وفرت 19 ألف و693 فرصة عمل، كما تم عقد 45 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز، وعدد 24 اجتماع لجنة اقتصادية، و6 برامج تدريبية لريادة الأعمال " حدد فكرة مشروعك "، كما تم تدريب 30 متدرب على حرفة الخياطة، و89 متدرب على حرفة الكهرباء، و84 متدرب على حرفة السباكة.