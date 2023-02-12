محافظ سوهاج يتابع انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، انتظام الطلاب والطالبات كليا بالفصل الدراسى الثانى على مستوى مراكز المحافظة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية، داخل 3050 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بنظام الفترتين، حيث انتظم أكثر من مليون طالب وطالبة فى جميع مدارس المحافظة .

وتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بنطاق المحافظة، مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية داخل الفصول.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و300 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 3050 مدرسة وعدد الفصول اقترب من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل، وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار الدكتور ياسر وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الانطلاق الكامل للعملية التعليمية داخل مدارس سوهاج سوف يكون اليوم الأحد، وأن الانطلاق الجزئى كان بالأمس السبت بمدارس الفترتين، استكمالا لاستراتيجيات التعليم التي تنفذ هذا العام للعملية التعليمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات بدء الترم الثانى، وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دوري وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وخاصة في الاستراتيجيات الجديدة للتعلم وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس، وكذلك المبنى المدرسي ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الاجتماع بحضور عطا الميموني مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية.