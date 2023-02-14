محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور الجديدة بمركز ومدينة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى أن المحافظة مستمرة في فتح محاور مرورية جديدة داخل وخارج المدن من أجل تخفيف الكثافة المرورية داخل تلك المدن، مع رفع كفاءة الطرق الداخلية تيسيرا على المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لتفقد عدد من الطرق داخل مركز ومدينة طنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وتفقد رحمي يرافقه المحاسب حسام بعد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، طريق المعامل ، حيث تم البدء في وضع طبقة الأسفلت الأولى تمهيد للانتهاء من الطريق، والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر، وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية المرحلة السادسة من كورنيش طنطا ( كورنيش الغفران) الممتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ضمن تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية، واختتمت الجولة بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيداً للاستفادة منها عقب نقل أعمال الذبح إلى المجزر النصف آلي بشبشير الحصة.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.