محافظ الغربية: نعمل على تطوير مدينة المحلة ورقمنتها

كتبت هند مختار

استعرض طارق رحمي، محافظ الغربية خطة تطوير المحلة الكبري والعمل على رقمنتها، موضحا أن مدينة المحلة تحتاج لمزيد من المشروعات ووحدات سكنية والارتقاء بمستوي الخدمات بالمدينة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية فى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات بجولة فى مصانع الغزل والنسيج، واستمع لشرح حول عمليات التطوير التي تتم والمشروعات التي تتم بالمحافظة.

وشدد رئيس الوزراء خلال استماعه للشرح حول تطوير مصانع الغزل والنسيج على أهمية الانتهاء من المشروعات والبنية التحتية فى التوقيتات المحددة قائلا" هحاسبكم عليها".

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء.