فحص وعلاج 125مواطنًَا فى قافلة طبية مجانية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية بمستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 125 مواطنا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي منشاة عباس والجمايلة مركز سيدى سالم، وقرية الصافية مركز دسوق فى محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأعلن السيد مسلم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ ان القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن مسلم، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدأ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأضاف مسلم أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.