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ضبط المتهمين بقتل صديقهم في القليوبية بسبب خلافات قديمة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:18 ص
ضبط المتهمين بقتل صديقهم في القليوبية بسبب خلافات قديمة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة بالرمال بمنطقة مقابر أبوزعبل بدائرة المركز .
 
 فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز ) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجنى عليه ووجود خلافات مالية بينهما وفى سبيل ذلك استدرجه لمسكنه وقام بارتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين" وعقب تيقنه من وفاته استعان بباقى المتهمين لنقل الجثة باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" لمكان العثور عليها ، وتخلصوا من الأداة المستخدمة ، وكذا متعلقات المجنى عليه (بكسر هاتفه لأجزاء و إلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية) ، وأرشدوا عن (الأدوات المستخدمة - الدراجة النارية "التروسيكل") المستخدمين فـى الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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