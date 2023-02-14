وقال حجازى ـ في جلسة "مستقبل التعليم الرقمى ..الفرص والتحديات" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبى ـ إنه لابد من إدماج التعليم الرقمي في البرنامج التعليمي وليس موازيا له ،لان العالم كله يتغير بسبب التحول الرقمي ، مضيفا أن نواتج التعلم الذي تحصل عليه الطلاب خلال السنوات السابقة لن تجدي في الوقت الراهن .

وأضاف حجازي أن استراتيجية اصلاح التعليم في مصر تحولت من الحفظ والتكرار الى الابتكار والابداع، لافتا الى أن يتم اختبار الطلاب حاليا من خلال نظام اختبار الكتاب المفتوح .

وأكد حرص الدولة على أن يتعلم الطالب كيفية إنتاج المعرفة والبحث عن المعلومات.