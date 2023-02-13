اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 05:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رضا حجازى: الوزارة تراعي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتقييم

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:14 م
رضا حجازى: الوزارة تراعي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتقييم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، ألفا بكار باري وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني وخاصة في مجال التطوير الزراعي. 
 
وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للتعليم الفني سواء عبر التوسع في مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية أو من خلال إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 
وأضاف الوزير أن الوزارة تراعي تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق التخصصات ذات الأولوية المحددة للدولة، وقد بلغت عدد هذه التخصصات الدراسية المطبقة بمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية 70 تخصصًا.
 
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لتقديم حقائب تدريبية لمعلمي التعليم الفني بجمهورية غينيا في مجال التطوير الزراعي، وذلك بهدف نقل الخبرات المصرية في هذا المجال وتطوير النظام التعليمي بجمهورية غينيا.
 
ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم الفني في مصر، معربًا عن تطلع بلاده للاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها في مجال التطوير الزراعي.
 

التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

المعايير الدولية فى التدريس

القمة العالمية للحكومات



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى خلال مشاركته فى القمة العالمية للحكومات: مصر عانت من التفكك وفقدان الأمل بعد عام 2011.. تطوير قطاع الكهرباء فى مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه والنقل 2 تريليون ونحتاج تريليون دولار سنويا.. فيديو

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:42 م

"قرقاش": جلسة الرئيس السيسي بالقمة العالمية للحكومات حملت طرحا للتحديات

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:06 م

القمة العالمية للحكومات 2023 تبدأ فعالياتها من دبى بدقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلازل.. مشاركة مصرية بارزة.. محمد بن راشد: مصر تحظى بمكانة خاصة لدينا.. ونثمن الدور المصرى الرائد في الدفاع عن القضايا العربية

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:41 م

الرئيس السيسي يستعرض تجربة مصر التنموية فى القمة العالمية للحكومات بدبى

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة