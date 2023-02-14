رئيس بيلاروسيا يدعو دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوحدة والعمل معًا

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دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الوحدة والعمل معًا، وعدم توقع "الجلوس بهدوء".

وقال لوكاشينكو - خلال لقائه الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانجالي تاسماجامبيتوف، حسبما نقلته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - إنه "إذا اعتقد أحد أن الصراع بين أوكرانيا وروسيا ليس صراعنا، وأننا سنجلس بهدوء في مكان ما، ولن يحدث شيء من هذا القبيل؛ فسيأتي الوقت"، مضيفا أن "هذا الوقت ليس بعيدًا، غدًا بشكل أكيد. سيتطلب الأمر اتخاذ موقف معين".

وتابع الرئيس البيلاروسي قائلا: "أنا لا أقول، سيكون ذلك على حساب المصالح الوطنية وما إلى ذلك؛ ولكن مع كل أوجه القصور في تحالفنا، سيتعين علينا تحديد سياستنا ونهجنا بوضوح، من أجل العمل معًا. معًا يكون الأمر أبسط وأسهل دائمًا".

وشدد لوكاشينكو على "أن جميع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بحاجة إلى الوحدة والعمل معًا"، مشيرًا إلى أن "التحديات موجودة بشكل كاف".