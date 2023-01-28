بيلاروسيا: الوضع على حدودنا مع أوكرانيا ما زال متوترا بوجود 17 ألف عسكرى

وأضاف لابو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن هذه الحشود ليست حرس حدود فقط، بل وحدات عسكرية أخرى، وهناك غير متخصصين على الحدود، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة.

وتطرق إلى أن الجانب الأوكراني لا يسمح للأوكرانيين بدخول الأراضي البيلاروسية، رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.