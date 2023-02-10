ضبط سيارة محملة بـ85 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق بالاشتراك مع مباحث التموين لمواجهة بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء، وأسفرت تلك الحملات ضبط سيارة محملة بعدد 85 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .