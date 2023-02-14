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التعليم: لا تغيير بعدد أسئلة امتحانات الثانوية وموزعة بين مقالية واختيار من متعدد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:00 ص
التعليم: لا تغيير بعدد أسئلة امتحانات الثانوية وموزعة بين مقالية واختيار من متعدد وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023، لافتة إلى أن جزئيات الامتحان كما هى فى كل مادة مثل السنوات الماضية، وستكون الأسئلة موزعة على جزئيات الاختبار المقالية والاختيار من متعدد أو الموضوعية.
 
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لعدد أسئلة امتحان اللغة العربية، 60 سؤالا منها  56 سؤالا اختيار من متعدد يوجد  44 سؤالا بدرجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين، أما الأسئلة المقالية فعددها 4 أسئلة، منها 3 أسئلة بدرجتين، وسؤال التعبير وسيكون عليه 6 درجات، أما مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا كل مادة 50 سؤالا عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالا منها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، و4 أسئلة المقالية كل سؤال منها عليه درجتان.
 
وفى مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة 50 سؤالا فى كل مادة منها 46 سؤال اختيار من متعدد منها  40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين، وعدد الأسئلة المقالية 4 فقط، لكل سؤال منها عليه درجتان، وفى الرياضيات الجبر والهندسة، والاستاتيكا، والتفاضل والتكامل، والديناميكا 20 سؤال لكل مادة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالا منها 11 سؤالا بدرجة واحدة و7 أسئلة بدرجتين، وعدد الأسئلة المقالية 2 فقط، منها سؤال بدرجتين وسؤال بثلاثة درجات.
 
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي والفرنساوي والألمانى 40 سؤالا لكل مادة منها موزعة على الاختيار من متعدد والمقالية، أما اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، 33 سؤالا لكل مادة منها أسئلة اختيار من متعدد 31 سؤالا منها 28 بدرجة واحدة و3 بدرجتين، أما الأسئلة المقالية 2 مخصص لكل سؤال 3 درجات.
 
 

التربية والتعليم

عدد الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023

عدد درجات امتحان الثانوية العامة 2023

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عدد درجات امتحانات الثانوية العامة 2023



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