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"الإيد الشقيانة".. حصاد البقدونس أحد النباتات الطبية فى حقول بنى سويف

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:00 ص
"الإيد الشقيانة".. حصاد البقدونس أحد النباتات الطبية فى حقول بنى سويف موسم حصاد البقدونس
بنى سويف هانى فتحى

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رصدت كاميرا اليوم السابع، موسم حصاد البقدونس، أحد النباتات الطبية والعطرية بقرية منشأة أبو مليح، التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.
 
ويواصل المزارعون عملية حصاد البقدونس بحقول قرية منشأة أبو مليح، التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.
 
وتعد محافظة بنى سويف، من أوائل محافظات الجمهورية فى إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، حيث تمتاز المحافظة بمساحات من الأراضى الزراعية التى تزرع بها النباتات الطبية والعطرية.
 
وحسب الخطة الاستثمارية لمحافظة بنى سويف، يتم زراعة مساحة 13.303 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية من الأراضى المزروعة على مستوى المحافظة وتبلغ إجمالى المساحات المنزرعة للنباتات الطبية والعطرية نحو 37% من المساحة المزروعة.
 
كما تقوم نحو 20 شركة بتصدير 40% هم إنتاج المحافظة من صادرات الجمهورية للنباتات الطبية والعطرية، كما يوجد نحو 68 مصنعا ومعصرة للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة.
 
أحد-المزارعين
أحد-المزارعين

أحد-مزارعى-بنى-سويف
أحد-مزارعى-بنى-سويف

الحصاد-ببنى-سويف
الحصاد-ببنى-سويف

العمل-فى-حصاد-البقدونس
العمل-فى-حصاد-البقدونس

حصاد-البقدونس
حصاد-البقدونس

موسم-الحصاد-ببنى-سويف
موسم-الحصاد-ببنى-سويف

 


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