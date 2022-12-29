فوائد البقدونس الصحية.. منها تقوية العظام والوقاية من السرطان

كتبت فاطمة خليل

البقدونس من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، حيث يحتوى البقدونس على العديد من الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة التى يمكن أن توفر فوائد صحية مهمة، حيث إنه مصدر غنى بشكل خاص لفيتامين ك ويحتوى على كمية جيدة من فيتامين أ ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد البقدونس الصحية بحسب موقع webmd.

فوائد البقدونس الصحية

تشمل الفوائد الصحية التى يمكن أن يوفرها البقدونس ما يلى..



الوقاية من السرطان يحتوى البقدونس على كمية كبيرة من فلافون أبيجينين، فى حين أن الطهى و / أو التجفيف قد يقللان من بعض الفوائد الصحية الأخرى للبقدونس، إلا أنه يزيد من Apigenin المتاح فى البقدونس، فى الواقع البقدونس المجفف هو أفضل مصدر طبيعي للأبيجينين.

الفلافونات هى الأصباغ الموجودة فى بعض النباتات المزهرة ومضادات الأكسدة القوية، حيث أظهر Apigenin إمكانات خاصة كعامل مضاد للسرطان.

إدرار البول

إدرار البول هو العملية التى تقوم فيها الكلى بإفراز مزيد من التبول من أجل التخلص من مادة فى جسمك. يعمل البقدونس كمدر طبيعي قوي للبول ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وضغط الدم.

صحة العظام

البقدونس غنى بفيتامين K المرتبط بصحة العظام، ويدعم الفيتامين نمو العظام وكثافة المعادن في العظام، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على البقدونس أنه يساعد في الحماية من هشاشة العظام في الفئران.

صحة العين

يحتوى البقدونس على فيتامين أ، الذى يساعد على حماية سطح العين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التى تساعد على منع التنكس البقعى المرتبط بالعمر.