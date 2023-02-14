إزالة مخالفات بأحياء مصر القديمة ودار السلام وحلوان والبساتين

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للتصدى لكافة مخالفات البناء وعودة الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تابعت جهود حي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية حيث تم إزالة سور مخالف بالعقار رقم ٢٠ شارع الإخشيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في ضوء التعامل الفوري مع كل أشكال التعديات التي يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حسم وعدم تهاون.

وتنفيذا للتوجيهات بتطبيق القانون ضد جميع المخالفين قامت الاجهزة التنفيذية بإشراف اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين بإيقاف أعمال مخالفة بالقطعة رقم 578 أ الشطر الخامس بالمعادي الجديدة وتم مصادرة كميه من حديد التسليح وايداعهم بمخزن الحي وتكليف منطقة اسكان الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بايقاف أعمال بناء مخالف علي مباني قديمه بسطح العقار الكائن 30 شارع الشهيد حمدي جوده من شارع الفيوم كما تم ايقاف أعمال تخريب وتشطيبات داخليه بالدور الارضي وتحويل من سكني الي تجاري بالعقار الكائن 9 شارع مخيمر من شارع الفيوم الى جانب ايقاف أعمال تشوين مواد بناء اعلي سطح العقار الكائن ٤ شارع الاكحل من شارع الفيوم.

واستمرارا للجهود في هذا الشأن قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان بإيقاف أعمال مخالفة وإزالتها فى المهد، حيث تم إزالة باب حديد مخالف فوق سطح العقار لمنع صعود السكان إلى سطح العقار بالمخالفة للقانون، وذلك بسطح العقار 98 الشارع الغربي بمنطقة الفردوس بحلوان كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة المساكن الاقتصادية بجوار مسجد السلام متفرع من ش حفني أبو جبل بحلوان.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي و التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة و التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تنفيذ منظومة متكاملة لإزالة المخالفات ومتابعتها باستمرار من خلال وضع قاعدة بيانات صحيحة للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال أعمال الرصد المختلفة أولا بأول لتواكب الأهداف التي وضعتها المنطقة الجنوبية لرصد كل شبر بشكل دقيق للتعامل بحزم مع المخالفين من خلال فريق عمل من العاملين باحياء المنطقة الجنوبية.

وشددت على المتابعة الدورية لحالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وما تم اتخاذه من اجراءات حيالها مع تحديد خطة زمنية للانتهاء منها وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاحياء اثناء اعمال التنفيذ مع اعداد التقارير اليومية للموقف التنفيذي في ضوء المتابعة المستمرة لهذا الملف الهام.