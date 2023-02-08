محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى وحل مشاكل المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء الجدد (عابدين، المعادى، الساحل، الزاوية، الوايلى، غرب مدينة نصر، المعصرة، حلوان، الأزبكية، دار السلام) بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن المعينين الجدد مروا باختبارات دقيقة بهدف ضخ دماء جديدة تتوافق مع التطوير الذى تشهده الدولة حاليًا .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم ، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العمل في محافظة القاهرة له طابع خاص حيث يتعدى عدد سكانها الـ 25 مليون نسمة ما بين مقيم ووافد مما يلقي عبء كبير على عاتق مسئوليها ، حيث يستلزم العمل ان يكون رئيس الحي متواجد بالشارع اكبر وقت ممكن ، وملم بجغرافيا المكان الذى يعمل به وحدوده وظروفه والمشكلات التي يواجهها ، وعلى دراية كاملة بقانون الإدارة المحلية مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال .

وأكد محافظ القاهرة على مد جسور التعاون مع المجتمع المدنى لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ خططها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها خاصة في مجال النظافة والتجميل ، مؤكدًا ضرورة أن تظهر بصمة رئيس الحي بالشارع ويشعر بها المواطن .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الجدد بسرعة إنجاز مصالح المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر ، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز .