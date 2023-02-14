أسعار النفط تسجل85.91 دولار لبرنت و79.21دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

وقال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به بلاده النفط للهند يتم تحديده من خلال آليات السوق، ولا تبيع نفطها بالخسارة.

وأضاف رودنكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة، حيث تضمن شركات الطاقة الروسية تلبية طلباتها بأسرع وقت ممكن".

وتابع: أن الهند لم تنضم الهند إلى سقف السعر الذي فرضه الغرب على النفط الروسي، لذلك يتم تحديد سعر النفط للشركات الهندية من خلال السوق.

يُذكر أن العقوبات الغربية على النفط الروسي دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.. وردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من أول فبراير الجارى توريد النفط للخارج في حال كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد سقف السعر.