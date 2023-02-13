مصرع طفل غرقا بمياه مروى مائى أثناء لهوه بمركز مشتول السوق فى الشرقية

لقى طفل عمره سنتين مصرعه غرقا داخل مروى مائي أثناء اللهو بنطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفي مشتول السوق، بوصول " مروان م أ" سنتين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبى على الطفل ان الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق، وتوصلت التحريات إلى سقوط الطفل بمروى مائى أمام منزله أثناء اللهو بعيدا عن أعين أسرته.

تم تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، قرر قاضى المعارضات بمحكمة مشتول السوق العامة، تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة" سجود" 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة القتل العمد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفي مشتول السوق، بوصول "سجود ح" 4 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات استدراج "انتصار س" 23 عاما ربة منزل، للطفلة "سجود" بعيد عن أعين الناظرين ووضعها داخل جردل مياه وخنقها، والتخلص من جثتها بالقائها أعلى غرفة تفتيش يمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا، تم القبض على المتهمة وتبين ارتكابها الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، تم إحالة المتهمة للنيابة العامة.



