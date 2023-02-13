محافظ الدقهلية يشهد استلام لحوم صكوك الطعام للأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام، بإجمالى 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من مستحقى تكافل وكرامة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الطعام لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة 47 طنًا.

وأكد "مختار"، أنه سيتم ايصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزه وكرامه فى منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال تجميع وتوزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوزيع صكوك الطعام والأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.