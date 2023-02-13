محافظ الدقهلية يتفقد مساكن الجلاء ضمن مشروع تطوير المدن الكبرى

الدقهلية : محمد الحبشى

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بمشروع مساكن الجلاء، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بتمويل من صندوق التنمية الحضارية.

وتفقد "مختار" نموذج من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها، كنموذج للوحدات التي سيتم تسليمها إلى المواطنين بمساحة 87 مترا مربعا للوحدة الواحدة.

وأشار "المحافظ" إلى أن رئيس الجمهورية أمر بتطوير عواصم المحافظات، من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة، لتوفير حياه كريمة للمواطنين، تزامناً مع مبادرة حياه كريمه في الريف المصري.

وذكر "مختار": ما نشاهده اليوم من إنجاز حقيقي في توفير سكن ملائم وحياة كريمة لأهالينا في المنصورة، هو جزء من رؤية واستراتيجية فخامة الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء وتطوير المحاور والطرق وبناء مدن جديدة من الجيل الرابع وتطوير ودعم الصناعة واستصلاح الأراضي الجديدة وغيرها من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كل شبر علي ارض مصر.

وأكد " المحافظ " أن ما تشهده المحافظة من مشروعات قومية هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية ضمن الإنجازات التي لم تشهدها مصر في العصر الحديث والتي سيتحدث عنها التاريخ طويلا.

وثمن " مختار " دور صندوق التنمية الحضارية لمشاركتها الفعالة والسريعة في إعادة تطوير ارض مساكن الجلاء وتنفيذ المشروع وانجازه في وقت قياسي طبقا للبرنامج الزمني المحدد.

وقال " المحافظ " مدينة المنصورة مدينه عريقة بتاريخها وأبنائها وتستحق الكثير والكثير وهناك خطة لتطوير باقي المناطق غير المخططة وإعادة بناء كافة المساكن القديمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

ويتم تنفيذ مشروع تطوير ارض مساكن الجلاء، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات يتم علي مساحة 4 فدان ومكون من 7 عمارات سكنية، والعمارة الواحدة مكونة من أرضي، 12 دور علوي، بإجمالي عدد وحدات سكنية 720 وحدة ، بالإضافة إلي عدد 24 محل لخدمة المواطنين ، ومحطة رفع صرف صحي وموزع كهرباء.

جاء ذلك بحضور المهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمحاسب السيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة.



العمارات من الخارج



الوحدات من الداخل



تفقد تنفيذ المشروعات



عمارات الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات



متابعه تنفيذ المشروعات